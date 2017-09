Einen Wimpel, einen Gutschein und die besten Glückwünsche vom Stadtpräsidenten persönlich gab es am vergangenen Freitag für Michael Amann. Als bester Dietiker Jungschütze erreichte er am Knabenschiessen 31 Punkte und belegte damit den 207. Rang. Insgesamt nahmen 4082 Jugendliche am Wettschiessen teil.

Esther Pioppini