Am Sonntag, 10. September 2017, werden am Bärgflohmi in Rumisberg gut erhaltene Spielsachen, Kleider, Geschirr, funkelnder Schmuck, Möbel, Bücher oder sonstigen Krimskrams und Raritäten verkauft.



Von 10.00 – 16.00 Uhr kann in der Turnhalle Rumisberg (bei schönem Wetter auch draussen) gestöbert, geschmöckert und gewühlt werden. Plaudern und eine kleine Stärkung geniessen kann man derweil im Flohmi-Bistro.

Wer gerne noch einen Stand mieten möchte, kann dies unter www.mirzäme.ch tun. Kinder können sich ihr Taschengeld aufbessern und am Kinderflohmi ihre nicht mehr gebrauchten Spielsachen selber verkaufen.