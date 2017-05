Schon lange hat sich die Damenwelt modemäßig emanzipiert – es gibt kaum ein traditionell „typisch männliches“ Kleidungsstück, das nicht auch am weiblichen Körper eine tolle Figur macht. So ist es keine Überraschung, dass auch Fahrerhandschuhe immer häufiger an zarten Damenhänden zu sehen sind. Wir verraten Ihnen, warum wir das ganz wunderbar finden.

Autohandschuhe schützen die Hände

Schon seit geraumer Zeit ist Autofahren keine reine Männerdomäne mehr. Dabei steht auch bei den Damen schon lange nicht mehr das bloße Von-A-Nach-B-Kommen im Vordergrund. Vielen Mädels macht es unheimlich Spaß, einfach durch die Gegend zu fahren, einen Roadtrip mit der besten Freundin oder dem Liebsten zu veranstalten oder sich eigenhändig zur auserwählten Urlaubsdestination zu lenken. Bei längeren Fahrten kann es dabei schon mal zu Ermüdungserscheinungen kommen: Die Vibration des fahrenden Autos wird direkt auf die Hände übertragen, beim Lenken entsteht Reibung, die mit der Zeit zu Blasenbildung an den Fingern und Handflächen führen kann, und außerdem kann bei längeren Pausen das Lenkrad durch die Sonne so sehr erhitzt werden, dass Frau sich beim erneuten Aufbrechen die Finger verbrennt. Gut, dass es heute eine große Auswahl an eleganten Autofahrerhandschuhen gibt, die auch (und vor allem) an Frauenhänden verdammt gut aussehen, wie zum Beispiel die eleganten Fahrerhandschuhe des englischen Herstellers Dents.

Selbst im Sommer muss man nicht länger auf Handschuhe verzichten

Handschuhe, insbesondere Lederhandschuhe, verleihen einem Outfit einen ganz besonderen Hauch von Eleganz und Klasse. Warum sollte man im Sommer darauf verzichten müssen? Fahrerhandschuhe können auch in der warmen Jahreszeit getragen werden, ohne dass man dabei ins Schwitzen kommt. Dank praktischer Belüftungsöffnungen an den Handinnenflächen, Aussparungen an den Fingerknöcheln oder am Handrücken sowie fingerlosen Modellen kann die Haut auch bei warmen Temperaturen problemlos atmen – natürliche Materialien wie Haarschaf- oder Peccary-Leder sorgen zudem für angenehmen Tragekomfort und geben unseren Händen das ganze Jahr über ein umwerfendes Aussehen. Das natürliche Material Leder wird bereits seit Jahrtausenden vom Menschen zu schützenden Kleidungsstücken verarbeitet und ist auch für Fahrerhandschuhe die beste – und eleganteste – Wahl.

Machen wir uns nichts vor: Sie sehen einfach verdammt gut aus

Last but not least: Autofahrerhandschuhe überzeugen schlicht und einfach mit ihrem wunderbaren Design. Sie haben etwas Verwegenes. Sie sind wild und sexy, so wie ihre Trägerinnen. Je nach Modell wirken sie klassisch oder modern, edel, elegant, schnittig, cool, schrill, … doch eines ganz bestimmt nie: langweilig. Heute kann man aus einem breiten Angebot unterschiedlicher Schnitte und Modelle wählen: mit Fingern oder fingerlos, mit Belüftungsöffnungen, Perforierungen, Schnallen- und Knopfdetails, in dezentem Schwarz oder Braun, oder doch in knalligem Rot, mit kontrastfarbenen Details, aus hochwertigem Haarschaf-, Peccary- oder Wildleder, mit Strickdetails oder einfach schlicht und klassisch – für beinahe jeden Geschmack und jedes Outfit lässt sich ein passendes Paar Autohandschuhe finden. Und sollte bei den Damenmodellen mal nicht das richtige Modell dabei sein, dann stöbern wir uns ganz einfach durch die Herrenabteilung, denn auch dort versteckt sich der ein oder andere modische Schatz.

Es gibt also mehr als nur einen Grund, warum Fahrerhandschuhe schon lange nicht mehr nur Fahrern vorbehalten sind, sondern auch die Hände von Fahrerinnen schmücken. Trauen Sie sich und wechseln Sie mit eleganten Autofahrerhandschuhen auf die Überholspur!