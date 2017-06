Der Vorstand frauen Herznach-Ueken hatte eine glänzende Idee. Frauen und Männer wurden eingeladen, sich auf Spurensuche zu begeben. Der einheimische Historiker, Dr. Linus Hüsser, erklärte kompetent und lebendig die Geschichten zu: „Alte Häuser und ihre Bewohner“. Gegen fünfzig Interessierte folgten dem Referenten von Haus zu Haus.

Da gabs doch einige Perlen zu entdecken, einige davon seien nachfolgend kurz erwähnt. Die Entstehungszeiten vieler alter Häuser, versehen mit Strohbedachungen, können bis ca. 1770 zurückverfolgt werden. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts wurden manche Holzhäuser mit Steinmauern verstärkt.

Die Erbauer der grossen Steinhäuser gehörten der dörflichen Oberschicht an – und aus dieser Oberschicht wurde auch der Vogt gestellt. Spannend war auch die Unterteilung der Bevölkerungsschichten, diese unterscheideten sich mittels „Zugvieheinheiten“. Je nach Anzahl Rinder, Ochsen oder Pferde, welche eine Familie besass, zählte sie zur Ober- / Mittel- oder Unterschicht. Menschen der Unterschicht besassen meist nur Ziegen oder Schafe.

Der ehemalige „Hirschen“, sein Namensgeber war vermutlich der damalige Pfarrer Hersche, war im 18. Jahrhundert im Besitze der Familie Leimgruber. Diese war wohlhabend, weshalb das Familienoberhaupt gleichzeitig das Amt des Vorstehers der Vogtei Herznach inne hatte. Der Dorfname „s’Könige“ mag in dieser Glanzzeit entstanden sein.

Das mächtige „Löwen“-Gebäude wurde im Jahre 1570 wahrscheinlich von einem Herr Uebelhard erbaut. Der Name wurde vom Habsburger-Wappen abgeleitet, in welchem der rote Löwe vorkommt. Als Wirt amtete im 17. Jahrhundert dann Melchior Fleckenstein, dessen Vorfahren aus dem Elsass stammten. Dieser Herr Fleckenstein ist Stifter der Glocke, die noch heute in der Verenakapelle die Messe einläutet.

Das prächtige „Hartmann“-Haus ist das eindrücklichste noch erhaltene privat genutzte Spätbarockhaus der Region. Ab 1845 befand sich hier die erste Poststelle, bis sie dann 1935 an die Hauptstrasse zügelte.

Dass selbst Heinrich Zschokke, dessen Bronzefigur im Aarauer Kasinopark steht, ein Bezug zu Herznach hat, mag den meisten Zuhörern neu sein.

Erstaunlich, wieviel Historisches und auch Spannendes Linus Hüsser auf diesem Rundgang zu erzählen hatte.

Beim abschliessenden Apéro beim Verenabrunnen wurde bis zum Eindunkeln noch heftig weiterdiskutiert. Dank der frauen Herznach-Ueken ein rundum gelungener Anlass.

Text: Annie Deiss, Herznach



Foto: Werner Bolliger, Herznach