Eine militärhistorische Exkursion führte das fürchterliche Geschehen des 2. Villmergerkrieges lebendig und mit Blick auf das grosse Ganze vor Augen.

Die Schweizerische Gesellschaft für militärhistorische Studienreisen erfüllt ihren Zweck, die Erhaltung und Förderung des Interesses für Militärgeschichte durch Vermittlung einschlägigen Wissens, vornehmlich durch die Veranstaltung attraktiver Studienreisen. Einer solchen folgten begeistert 30 Personen, welche mittels gründlicher thematischer Einführung sowie vertiefender Begehung im Gelände einen umfassenden Eindruck des grauenvollen Geschehens jenes erinnerungswürdigen 25. Julis 1712 im Raume Villmergen gewannen.

Wie der überaus sattelfeste Reiseleiter, Oberst i Gst Christian Bäder, festhielt, bildete sich seit der Reformation ein Gebietsgürtel zwischen Sins und Zurzach, welchen Zürich und Bern zu durchbrechen trachteten, so auch 1712 durch die Einnahme der operativ relevanten Brückenorte Mellingen, Bremgarten und Baden samt Schleifung der Festung Stein. In der entscheidenden Staudenschlacht bei Fischbach-Göslikon büssten allein die Luzerner ca. 400 Kämpfer ein. Der Frieden zu Aarau des 18. Julis hielt gerade mal 2 Tage, weil nur durch Luzern und Uri offiziell gestützt. Die übrigen Innerschweizer greifen die Berner Besatzung Sins‘ ungestüm an, welcher zuletzt lediglich noch der Kirchturm übrig bleibt! Landeshauptmann Johann Achermann stiftet in Ennerberg eine Loretokapelle mit einem grossen Gefechtsgemälde, dessen prachtvolle Kopie man im Gemeindehaus Sins bewundern kann. Die Berner zogen sich nach Wohlen zurück und gedachten, ein Lager auf dem Maiengrün zu schlagen. Doch die Gegner stellten sie zuvor, sodass die Schlacht auf dem Langelenfeld bei Villmergen stattfand, derart lebendig und eindringlich geschildert seitens Christian Bäders, dass die ergriffene Zuhörerschaft vermeinte, der Pulverdampf habe sich soeben erst verzogen! Nach der Formulierung der Aufstellungen von 05 – 10 Uhr am 25. Juli 2012 an der Schwarzhaldenstrasse verschob sich die Gruppe an den Kirchenweg Dintikon, von wo aus der Experte den Angriff der V Orte am Ostflügel behandelte, pariert durch das Salvenfeuer der Berner, welche ihrerseits um 14 Uhr zum Bajonettangriff übergehen. Ihr W-Flügel lässt sich durch Beute und Plünderungen aus dem Konzept bringen, sodass die mittlerweile durch Freiämter Bauern verstärkten Gegner in hartnäckigem Feuerkampf die Oberhand gewinnen, sich um 16 Uhr am O-Flügel sammeln und die Berner mit deren Führung im Lazarett in offenem Schlagabtausch bei brütender Hitze hinabdrängen können. Einzig Kriegsratspräsident Samuel von Frisching hält sich noch mit seinen 74 Lenzen auf dem Ross und impft den Seinen den rettenden Kampfgeist ein, sekundiert seitens des aus dem Nichts eingreifenden Bataillons Fankhauser: Das deckungsfrei verbliebene Heer der V Orte löst sich nach blutüberströmtem Rückzug um 18 Uhr auf. Fazit: Die V Orte zählen 2‘400 Tote, 600 Verwundete, 500 Gefangene, die Berner 600 Tote und 200 Verwundete.

Militärhistoriker Bäder erkennt im „Villmergen II“ einen Übergang der Kriegsführung zur Lineartaktik, ausserdem eine weit besser ausgebildete und uniformierte Berner Streitmacht mit taktischem Einfluss der Offiziere. Verheerende Wirkungen entfaltete obendrein die Feuerkraft moderner Steinschlossgewehre. Laut dem Reiseleiter bietet das alsdenn besuchte Denkmal zu Villmergen jene Versöhnung der Kriegsparteien an, welche der Vertrag des 11. Augusts 1712 zu Aarau just nicht herbeiführte. Er brachte immerhin den Frieden mit unter neben anderem die Verwaltung des Oberen Freiamts durch Zürich, Bern, Glarus, derweil das Untere Freiamt eine gemeineidgenössische Herrschaft, neu einschliesslich Berns, blieb. Die auf dem Reissbrett gezogene, schnurgerade Grenze verlief zwischen dem Galgen von Fahrwangen und dem Kirchturm von Oberlunkhofen –ein Tiefpunkt schweizerischer Kirchturmpolitik! Aufhorchen liess Christian Bäders Schlusswort: „ Die Villmerger Kriege stellten keine Glaubenskriege dar, vielmehr einen Kampf um die politische Vorherrschaft in der Eidgenossenschaft, sodass daraus ein Ausgleich zugunsten der bereits wirtschaftlich und demographisch führenden Orte Bern und Zürich resultierte!“

Jürg Johner