17. Fricktaler Abendschwinget

Samstag, 15. Juli 2017, in Möhlin auf der Allmend

„Unser Abendschwinget ist ein Bijou-Anlass auf der Allmend, so fast ein kleines Dorffest.“ So die Worte des Präsidenten des SK Fricktal Schreiber David.

Bei Abenddämmerung in mitten der Sommerferien gewinnt Alpiger Nick, SK Lenzburg im Schlussgang gegen Mahrer Jürg, SK Fricktal das Fricktaler Abendschwinget, mit Armhebel am Boden nach 2 min.. So durfte er den Lebepreis das Rind“ Schwalbe“ sein eigen nennen. Der Eidgenosse Alpiger dominierte während des Tages mit fünf gewonnen Gängen das Fest. Unter Tosendem Applaus und auf den Schultern des Festsiegers verabschiedete sich Mahrer Jürg vom aktiven Schwingsport.

Bei den sechs Gästen aus Küssnacht am Rigi und den vier Gästen aus dem Bernisch-Kantonalen Schwingerverband, führte Waber Lorenz vom BKSV mit Platz 8a die Gäste an.

67 gemeldete Athleten davon 22 Kranzschwinger und zwei Eidgenossen präsentierten den 1600 Schwingerfans interessanten spektakulären Schwingsport.

Parallel zu den Aktiven zeigte auch der Nachwuchs sein können im Sägemehl. 119 Jungschwinger kämpften in vier Kategorien.

Mit Platz 4 beendete Jürg Mahrer vom SK Fricktal nach mehr als 21 Jahren an seinem Heimfest seine Karriere und „hängt die Schwingerhosen an den Nagel“. Mit 40 gewonnen Kränze ist er bis jetzt der erfolgreichste Fricktaler Schwinger. Sein grösster Erfolg: Festsieger des BL Kant. 2013 in Binningen. Ganz entsagen wird er dem Schwingsport nicht. So ist er noch aktiv im Vorstand des SK Fricktal als technischer Leiter. Er erfreue sich jedoch in Zukunft mehr Zeit mit seiner Familie zu haben, so Mahrer. Mit tosendem Applaus verabschiedete sich das Heimpublikum von einem Aktiven und stetig engagierten Schwinger.PA

Alles Gute für die Zukunft!!

Fotos Pascale Alpiger