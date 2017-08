hg) Am Samstagmorgen starten 11 Frauen vom Frauenturnverein Obermumpf auf ihre zwei Tägige Vereinsreise. Mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln ging es Richtung Zentralschweiz nach Grindelwald. Nach dem Mittagessen aus dem Rucksack auf der Grosse Scheidegg nahmen die Frauen die Wanderung Richtung First bei herrlichem Wetter unter die Füsse.

Die allerneuste Attraktion, First Glieder liessen sich acht der Frauen nicht nehmen. Sie warteten geduldig, bis sie sich an den «Adler» hängen durften und die 800m Flugstrecke hinauf und herunter fliegen konnten. Beim Start war es einigen etwas mulmig im Magen, doch am Schluss waren alle sehr begeistert. Nicht genug der Attraktionen wurde noch das Trottibike geschnappt und den Abhang heruntergesaust. Wieder in Grindelwald angekommen, bezog die Gruppe die Unterkunft im Massenlager.

Die beiden Organisatorinnen Claudia und Mary haben alle Register gezogen, beim Nachtessen boten sie uns noch live Musik. Nach dem Nachtspaziergang und der «Kommunion» kehrte Nachtruhe ein. Am Sonntagmorgen, waren die Temperaturen etwas frischer das Wetter aber immer noch trocken. Mit der vierer Gondel fuhren die Frauen auf den Männlichen von da aus führte ein flacher Wanderweg Richtung Kleine Scheidegg. Nach einem zwischen Halt, nahm die Gruppe den Weg Richtung Wengen unter die Füsse. Kurz vor dem «Kernen S» auf einem schönen Aussichtspunkt legten sie eine Mittagsrast ein. Die herrliche Aussicht auf die Berge und die Häuser im Tal war einmalig. 900m Höhenunterschied sind noch zu bewältigen, bis das Ziel Wengen erreicht war. Die Heimreise bis ins Fricktal bot Zeit Claudia und Mary nochmals für die super organisierte Reise zu danken, mit der Bitte dies im 2018 wieder zu organisieren.