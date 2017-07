Am Freitag, 30. Juni 2017, hat die Abschlussparty der 6. Klässler in der Turnhalle in Neuenhof stattgefunden. Das Fest wurde von der Jugendarbeit Neuenhof, zusammen mit den Jugendlichen, innerhalb von nur zwei Wochen geplant, vorbereitet und durchgeführt. Es handelte sich dabei um eine „Rettungsaktion“, da sich leider keine erwachsene Person finden liess, die die Verantwortung für die Feier übernehmen wollte. Die Jugendlichen hatten weder einen Raum organisiert noch die nötigen Vorbereitungen für die Durchführung der Party geklärt. Deshalb entschied sich die Jugendarbeit Neuenhof spontan, dafür die entsprechenden Kosten zu übernehmen und die Jugendlichen bei der Planung zu unterstützen. Die Feier war ein voller Erfolg und bot den Jugendlichen die Möglichkeit, sich gebührend von der Primarschule und den alten Klassenkameraden zu verabschieden sowie den neuen Lebensabschnitt in der Oberstufe willkommen zu heissen. Die Jugendarbeit Neuenhof hofft, nächstes Jahr in den planerischen Hintergrund treten zu können, weil sich die Schule und Lehrerschaft bis dahin vielleicht an diesem bedeutungsvollen Ritual beteiligen.