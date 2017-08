Die Absolventinnen und Absolventen der Passerelle konnten gestern Abend in der Aula des BBZ Solothurn- Grenchen ihre Abschlusszeugnisse entgegennehmen.

Stefan Zumbrunn-Würsch, Rektor der Kantonsschule Solothurn, begrüsste gestern Abend die zahlreichen Gäste der Abschlussfeier in ungewohnter Umgebung: Aufgrund von Umbauarbeiten an der Kantonsschule, fand die feierliche Übergabe der Zeugnisse in der Aula des BBZ in Solothurn statt. Umrahmt wurde die Feier vom „Hot Air“ Saxophone Ensemble unter der Leitung von Patrick Kappeler.

Rolf Schütz, der Direktor des BBZ Solothurn-Grenchen, hatte die grosse Ehre, an der Abschlussfeier die Ansprache zu halten. In seinen Ausführungen brachte er seine Faszination für die Durchlässigkeit des schweizerischen Bildungssystems zum Ausdruck: Es sei einmalig, dass heute hier – ursprünglich gelernte – Schreiner, MPAS, Polymechaniker und (sogar ein Matrose!) ihre Hochschulreife entgegennehmen können. Es sei wichtig, dass an den Universitäten und an der ETH Personen ihr Studium in Angriff nehmen würden, die einen breiten Bezug zur Praxis besässen.

Im Anschluss an die Übergabe der Zeugnisse konnte der stellvertretende Direktor der Handelskammer Solothurn, Herr Christian Hunziker, die von der Solothurner Handelskammer gesponserten Preise übergeben. Die Absolventin Jeannine Fluri (1. Rang), der Absolvent Burkhalter Rafael (2. Rang) und die Absolventin Rüttiman Nora (3. Rang) wurden für ihre ausgezeichneten Resultate an der Ergänzungsprüfung geehrt.

Bei der Verabschiedung würde eine Übergabe vollzogen: Stefan Zumbrunn-Würsch, der die Passerelle konzipierte und die ersten beiden Jahrgänge betreut hatte, übergab die Leitung an Dr. Reto Stampfli, Konrektor der Kantonsschule. In seiner neune Funktion gratulierte er allen Absolventen und Absolventinnen ganz herzlichst und lud alle Gäste zum Apéro ein.

Im Rahmen des zweiten Passerellenlehrgangs 2017/2018 (Passerelle Berufsmaturität – universitäre Hochschulen) haben folgende Absolventinnen und Absolventen der Kurse E16a und E16b die Ergänzungsprüfung bestanden und den Ausweis an der Abschlussfeier vom 24. August 2017 erhalten:

Kurs E16a

Burkhalter Rafael, Biberist; Burkhalter Simon, Biberist; Candan Feyza Nur, Dulliken; Donzé Joel Pascal, Flumenthal; Eggimann Paco, Arch; Egli Anina, Solothurn; Gutman Sara, Zuchwil; Jäggi Julia, Winistorf; Januzaj Fatlinda, Grenchen; Meier Mattia, Solothurn; Peyer Sarah, Zuchwil; Rüttimann Nora, Recherswil; Schreier Mathias, Horriwil

Kurs E16b:

Fluri Jeannine Sibylle, Trimbach; Gürsoy Emre, Olten; Kaufmann Adrian, Dulliken; Keller Milena, Olten; Scheidegger Lukas, Aedermannsdorf; Spreiter Marc-Antoine, Wangen b. Olten; Vogt Stephanie Anita, Aedermannsdorf; von Arx Sebastian, Olten; Zimmerli Matthias, Trimbach