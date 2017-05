Mit dem Besuch dieses Konzertes wird das Publikum einem aussergewöhnlichen Moment beiwohnen: Der langjährige Dirigent Robert Wernli-Flury der Musikgesellschaft Asp dirigiert sein letztes „Konzert in der Kirche“ in Densbüren. Dieser ganz besondere Abend wird somit in die Geschichte eingehen.

Aus der musikalischen Schatzkiste hat Robert Wernli Stücke ausgewählt, die ihm besonders am Herzen liegen und die er gerne noch einmal mit der MG Asp aufführen möchte. Und die Musizierenden werden mit ihrem Spielen die Dankbarkeit und Wertschätzung gegenüber dem langjährigen Dirigenten ausdrücken.