Abfallsammlung der Oberstufe Gipf-Oberfrick

Sogar ein Autoschlüssel gehört zum Sammelgut

Auf Anfrage der Organisatoren der Aktion sauberes Fricktal haben sich die Oberstufenlehrpersonen im Januar spontan entschieden, mit all ihren Schülerinnen und Schülern aktiv einen Beitrag zu einer sauberen und damit gesunden Umwelt zu leisten.

In Absprache mit der Umwelt- und Naturkommission fand der „Güseltag“ am Mittwochvormittag, 17. Mai, bei strahlendem Sonnenschein statt.

Anlässlich einer kurzen Einführung erfuhren die Schüler, dass in Gipf-Oberfrick im letzten Jahr ca. 80‘000 Abfallsäcke à 35 Liter vom Kehrichtwagen abgeholt wurden. Würden all diese Säcke aneinandergereiht, ergäbe das eine Strecke von ungefähr 28 Kilometern. Leider landet aber auch Abfall in Wiesen und Weiden, bei der Waldhütte, im Wald und an den Postautostationen. Genau solchen Abfall sammelten die Schüler nun auf dem Gemeindebann von Gipf-Oberfrick ein.

Ausgerüstet mit durchsichtigen Kehrichtsäcken, Plastikhandschuhen, einer Greifzange und einem feinen Znüni, streiften die Schüler der acht Abteilungen mit ihren Lehrern in acht Gruppen durch die Gegend.

Nach drei Stunden trafen sich alle auf dem Gemeindehausplatz, wo die Abfallsäcke – natürlich mit ordentlich getrennten Abfällen darin – in den vorbereiteten Drahtgitterturm eingefüllt wurden. Auffallend war, dass die grössten Abfallmengen (3 Raddeckel, Flaschen und Dosen aller Art, Zigarettenschachteln, Verpackungsmaterial) entlang von geteerten Waldstrassen gesammelt wurden. Ein aufgerissener Abfallsack am Waldrand rief bei den Schülern nur Kopfschütteln hervor. Das unappetitlichste Sammelgut ist im «Güselturm» aber kaum auszumachen: Die riesig grosse Anzahl von weggeworfenen Zigarettenstummeln.

Eine Sammelgruppe fand sogar einen VW-Schlüssel. Diesen gaben die Schüler auf der Gemeindeverwaltung ab. Hoffentlich findet er bald wieder zu seinem Besitzer.

Zum Schluss bedankte sich Gemeinderätin Daniela Slania bei allen Beteiligten. Sie stellte mit Freude fest, dass Gipf-Oberfrick nicht nur ein schönes, sondern auch ein sauberes Dorf ist. Die verschiedenen Plakate am Abfallturm, die auf die Aktion hinweisen, wurden im Freifach ICT von Schülern entworfen. Das «Mahnmal» bleibt nun einige Tage beim Gemeindehaus stehen. Nachher wird das Bauamt den Abfall fachgerecht entsorgen.