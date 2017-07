@ Mark Walther

Zuerst einmal herzlichen Dank für die Erwähnung im Aargauerplatz :-) es freut mich sehr, wenn meine Tweets gelesen werden (und auch die nachfolgenden Diskussionen, z.B. Auf Facebook ;-))

Dennoch zwei Anmerkungen zu Ihrem Beitrag:

1. Ich bin nicht von Cork sondern von Dublin geflogen.

2. the necklace ist aus kommunem Sterling Silver, allerdings mit (Green) connemara Marble, einem Lokal vorkommendem Stein. Der wird aber nicht in carat gemessen ;-) Kostenpunkt: EUR 59.75. Die Qualität des Fotos lässt zu wünschen übrig, sorry for that :-)

liebe Grüsse, wieder von daheim:

Ruth Jo. Scheier