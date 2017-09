Im Rahmen der Informatiktage 2017 haben in Zürich die nationalen ICT-Berufsmeisterschaften stattgefunden.

Der Sieger der ICT Skills in der Kategorie System and Network

ist Tim Rhomberg aus Urdorf.



An der ICT Award Night konnte Tim Rhomberg, als jüngster Teilnehmer, die Goldmedaille in Empfang nehmen.