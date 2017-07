122 Personen bewarben sich auf Facebook, um einer der 13 Restaurant-Tester für 13 Gänge am 13. Juli 2017 im Romantik Hotel Sternen Kriegstetten zu werden. Die 12 auserwählten Tester (der 13. musste kurzfristig absagen) erlebten an einem wunderbaren Sommerabend im Sternengarten eine abwechslungsreiche kulinarische Reise und testeten das neue Angebot "13-Gänger". Dabei werden 13 Gänge in angemessenen Portionen und einem fliessenden Tempo serviert. Das Menü wird als Surprise serviert, mit dem Ziel: die Gäste 13mal zu überraschen. Alle Speisen sind von Grund auf hausgemacht und orientieren sich am Angebot der jeweiligen Jahreszeit. Das Gebotene überzeugte die 12 Restaurant-Tester bezüglich Qualität als auch Präsentation und wurde in diversen Kommentaren positiv bewertet.



Der "13-Gänger" wird jeden Abend im Romantik Hotel Sternen angeboten und kann auch ohne Vorankündigung bestellt werden.