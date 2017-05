Kürzlich durfte Myriam Rufer-Staubli die Gewinnerin des 10'000sten Tickets mit einem Blumenstrauss empfangen. Am vorletzten Samstag um genau 09.41 Uhr ging beim telefonischen Vorverkauf das zehntausendste Billett „über die Theke“. Gross war die Überraschung, als sich herausstellte, dass die Anruferin das Operettenmitglied Christa Gygax war.

Die Sopranistin trat bei der Operettenbühne Bremgarten erstmals 1990 auf und spielte die Rolle der Hanna Glawari in “Die lustige Witwe“. Als Fischermädchen Annina verzauberte sie in “Eine Nacht in Venedig“ die Zuschauer. Unvergesslich bleibt auch die Rolle des Zigeunermädchens Saffi im “ Zigeunerbaron“. Während 15 Jahren verkörperte Christa Gygax etliche Hauptrollen und trug viel zum Erfolg der Operettenbühne Bremgarten bei.

Dass ein wenig Nostalgie bei der Übergabe des Blumenstrausses aufkam, versteht sich von selbst. Christa Gygax freute sich, viele bekannte Gesichter im Chor zu sehen, die ihr alles Gute und viel Vergnügen bei der Aufführung wünschten.

Haben Sie den Vogelhändler noch nicht gesehen oder möchten ihn noch einmal geniessen, so buchen Sie gleich unter http://www.operette-bremgarten.ch/tickets. Die letzten 3 Vorstellungen finden am 31. Mai, 2. und 3. Juni statt. Übrigens: Die Dernière soll speziell amüsant werden!

Valentin Brunner