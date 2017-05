Am Abend des 28. April hat der FC Basel Fussballgeschichte geschrieben. Schweizer Fussballgeschichte. Er sicherte sich den zwanzigsten Meistertitel, den achten Titel in Serie und damit den zweiten Stern. Um diese historische Errungenschaft gebührend zu feiern, hat er die offizielle Meisterfeier verschoben. Statt im Anschluss an das letzte Spiel am Freitagabend, 2. Juni, wird sie am Samstag, 3. Juni, stattfinden. So weit, so gut. So viel war auch bereits bekannt.

Am Donnerstag nun rückte der FC Basel endlich mit Details heraus. So wird die Meisterfeier nicht nur zur Familienfeier, sondern zu einem Cortège. Mit verschiedenen Formationen und Gefährten lassen sich die Spieler der ersten Mannschaft quer durch die Stadt fahren. Der Corso verläuft für einmal nicht entlang der Route Joggeli–Barfüsserplatz, sondern von der Bäumleingasse via Freie Strasse, Marktplatz, Eisengasse, Schifflände, Marktgasse, Marktplatz, Gerbergasse, Falknerstrasse, Streitgasse, Freie Strasse und Kaufhausgasse auf den Barfi und zum Papa Joe’s. Die Routenänderung hat einen einfachen Grund: Der «FCB-Cortège» soll sich von einem normalen Meistercorso unterscheiden, wie der Verein schreibt. Um die Fahrt noch spezieller zu machen, hat sich der FCB mit Pro Innerstadt zusammengetan. Das Ziel: «Dass alle Geschäfte und Gastronomiebetriebe ihre Schaufenster und Lokale in ein rotblaues Kleid hüllen», wie die beiden Parteien schreiben. Und für «eine unvergessliche Basler #stärnstund» verteilt Pro Innerstadt allen Geschäften, die Mitglied sind, zwei Sterne, mit der Bitte, diese an einem «gut sichtbaren Ort am Schaufenster oder der Fassade anzubringen.» Start des Cortèges durch eine in rot und blau gehüllte Stadt ist um 18 Uhr, ab 19.30 Uhr soll sich die Mannschaft dann auf dem Casino-Balkon präsentieren. Inklusive Überraschungsgästen aus zwanzig Meister-Epochen. Hinzu kommt eine Live-Übertragung des Events auf einem grossen LED-Screen neben der Barfi-Kirche. Ende der Feierlichkeiten: etwa um 21.30 Uhr. Alles ist fein säuberlich geplant für den grossen Abend.

Dilemma für Lang und Zuffi

Und doch scheint es, als hätte der FCB ein kleines Detail vergessen. Denn am Abend des 3. Juni findet noch ein anderer Grossanlass statt. Nicht in Basel. Sondern in Cardiff: der Final der Champions League. Das wichtigste Spiel des Jahres im europäischen Clubfussball. Eines, auf das Fans und Fussballer jeweils ein ganzes Jahr über hinfiebern. Seit Mittwochabend ist auch klar, wer sich im Millennium Stadium zu Cardiff duellieren wird: Real Madrid gegen Juventus Turin. Die Königlichen gegen die alte Dame. Cristiano Ronaldo gegen Gianluigi Buffon. Eine Traumaffiche. Und eine, deren Anpfiff um 20.45 Uhr die Teilnehmer der FCB-Meisterfeier verpassen werden. Hat der FCB das nicht bedacht? «Was den Champions-League-Final angeht, sehen wir kein Problem. Wegen des Cortèges verpasst niemand den Final, der ihn sehen will. Die Übertragung aus dem Papa Joe’s dauert bis 21.30 Uhr. Und dann kann man sich ja im Anschluss das Spiel in der Stadt anschauen», sagt Andrea Roth, Mediensprecherin des FCB.

Einen etwas anderen Plan hat aber Michael Lang. Der Verteidiger der Basler ist grosser Real-Madrid-Fan. Genauso wie sein Mitspieler Luca Zuffi. Denn auch wenn sich Lang sehr auf die Meisterfeier am Samstag freut, sagt er: «Ich werde pünktlich zum Finale der Champions League in der Stadt mit einigen anderen Spielern das Spiel anschauen und hoffen, dass Real Madrid die Titelverteidigung gelingt.» Geht der Wunsch von Michael Lang in Erfüllung, feiert er an diesem Abend nicht nur eine historische Marke. Denn Real könnte als erste Mannschaft überhaupt den Titel in der Königsklasse verteidigen. Und damit Fussballgeschichte schreiben. Europäische Fussballgeschichte.