Wessen Herzblut für die alten Römer schlägt, der muss sich den kommenden Sonntag dick in der Agenda anstreichen. Dick und rot. Anlässlich des Internationalen Museumstags am 21. Mai stellt die Römerstadt Augusta Raurica zum ersten und zumindest vorerst letzten Mal der Öffentlichkeit ihren jüngsten Schatz vor: den Bleisarg von Augst, der in der Archäologie-Szene für zünftig Aufruhr sorgt.

Der Kalender zeigte den 9. August 2016, als bei den umfassenden Leitungssanierungen an der Hauptstrasse in Augst eine Baggerschaufel auf einen bleiernen Gegenstand stiess. Den herbeigerufenen Experten leuchtete sofort ein: Hier war man auf etwas ganz Besonderes gestossen. Mittels einer aufwändigen Notgrabung, bei der man das Fundstück grosszügig umgrub und als Ganzes barg, gelangte ein anderthalb Tonnen schwerer Block ins Restaurierungszentrum in Augst.

Dort kamen – und kommen – die Anthropologen und Archäologen nicht aus dem Staunen heraus, während sie dem Fund in Ganzkörperanzügen zu Leibe rückten, um DNA-Verunreinigungen zu vermeiden. Zwar ist es der bereits insgesamt fünfte Bleisarg, auf den man in Augst gestossen ist. Dennoch werden in der Archäologie Blei-Sarkophage zur Bestattung von Menschen als enorm selten angesehen, denn ihre Produktion war aufwändig und kostspielig. Und keiner der früheren Funde war nur annähernd so gut und vollständig erhalten wie der jetzige. «Das macht diesen Fund so sensationell», schwärmte Ausgrabungsleiter Cédric Grezet am Samstag, als er den Medien die ersten Erkenntnisse präsentierte.

Geld für Forschung nötig

Dasselbe gilt für das Skelett, das zahlreiche Aufschlüsse über den Leichnam und seine Lebensumstände zulässt – und die Grabbeigaben, Glasfläschchen, die wahrscheinlich Parfüm fassten. Vor allem aber die rund 400 Textilresten, Leinengewebe einer Tunika oder eines Leichentuchs, dessen Webmuster genau zu erkennen ist. «So gut erhaltene Textilresten sind einmalig für die Schweiz», erklärt Grezet und ergänzt: «Sie sind unser Highlight.» Auch wenn «der Sensationsfund», der «Glücksfall für die Forschung», wie Grezet und seine Mitarbeiter allenthalben betonen, nur kurz für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird, so bleibt dies nicht mehr als ein Zwischenbericht. Weitere Untersuchungen stehen aus.