Polizei schaut zu

Die «entwürdigende Veranstaltung», wie er den Anlass nennt, hat zwei Tage zuvor stattgefunden, am vergangenen Samstag. Auch in Sissach, auch in der Fussgängerzone, auch vor grossem Publikum. Baumann kündigte sein Bussritual am Dienstag vor der Säuli-Metzgete an. Er begründete es damit, dass er Unrecht ausgleichen wolle – aber nicht im stillen Kämmerlein. Draussen, bei den Leuten. Sein Argument: Wenn die öffentlich Tiere töten dürfen, dann darf ich öffentlich Busse tun. Nur blutig schlagen, das stellte er sofort klar, werde er sich nicht.