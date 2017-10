So schwer die Süsse in der Luft liegt, bestehen die weissen Kleckse, welche die Maschine in die Formen setzt, nicht aus Mayonnaise – auch wenn’s so aussieht. Vielmehr drückt der Schmink-Roboter – er heisst wirklich so – Verzierungen aus weisser Schokolade in die Hasenformen. Anschliessend füllt der nächste Automat die eine Formhälfte. Zusammengeklappt kommen die Formen dann auf die Hasenschleuder: Diese dreht die Formen mehrfach in allen drei Dimensionen, sodass sich die Schokolade an den Wänden absetzt und so die hohlen Hasen entstehen.