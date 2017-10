Atelier in ehemaligem Bauernhaus

Der Künstler selbst ist da aber natürlich anderer Meinung. «Ich bin ja immer noch aktiv und habe noch lange nicht vor, aufzuhören», sagt er bei einem Rundgang durch sein Atelier in Wintersingen. Hier hat er vor einigen Jahren ein Kleinbauernhaus umgebaut und sich eine Werkstatt eingerichtet. Während er im ehemaligen Stall arbeitet, erhält er immer wieder Besuch von seinen zwei Enkelkindern, die im gleichen Haus wohnen. Sie schauen ihrem Opa gerne dabei zu, wenn er neue Werke erschafft. Zweimal pro Woche fährt er vom Solothurnischen Leimental ins Oberbaselbiet, um dort seine Ideen umzusetzen.

Momentan hat es Bruno Leus eine Technik angetan, bei der er sich durch gezieltes Einschneiden und Falten aus Papier eine Skizze bastelt. «Diese nehme ich als Vorlage und versuche, ein flaches Stück Eisen auf dieselbe Weise zu verbiegen», erklärt er. Im Atelier wimmelt es derzeit von solchen Werken, die er an seiner nächsten Ausstellung im kommenden Frühling in Balsthal zeigen wird. Und auch an Euter erinnernde knallblaue Schaumstoffplastiken wird es zu sehen geben. In der Werkstatt in Wintersingen sind sie derzeit der absolute Blickfang.

Frau brachte den Lohn nach Hause

Trotz seines Alters ist Leus kein bisschen müde und stets interessiert an neuen Arbeitsweisen und Kunstformen. Betrachtet man das Gesamtwerk des gebürtigen Baslers, fallen die verschiedenen Schaffensphasen auf. «Ich habe ständig neue Ideen, die ich eine Zeit lang verfolge und dann wieder hinter mir lasse.» In den vergangenen vier Jahrzehnten schuf er unzählige Installationen, Skulpturen und Zeichnungen. Die ersten davon entstanden in einer ausrangierten Militärbaracke in Therwil, welche der Künstler in den frühen 1970er-Jahren zu seinem ersten Atelier umbaute.

In diese Zeit fällt mit einem Relief im Aufenthaltsraum der Berufsschule in Muttenz auch das erste Werk im öffentlichen Raum. Zu ihm gesellten sich in den folgenden Jahren unzählige weitere Installationen im Raum Basel, die Fussgängerinnen und Fussgänger noch heute betrachten können. So zählt ein Gemeinschaftsgrab auf dem Friedhof Hörnli in Basel genauso zu Leus’ Arbeiten wie ein grosser rostiger Nagel aus Stahl bei der Berufsschule Breitenbach.

«Mit der Zeit war ich in diesem Kunstkuchen drin und erhielt immer wieder Aufträge», erklärt Bruno Leus unverblümt. An einen Galeristen habe er sich aber nie binden lassen, sagt er, «denn dann hätte ich nach seiner Pfeife tanzen müssen. Das wollte ich nicht.» Zu Beginn seiner Laufbahn arbeitete er zusätzlich zu seiner künstlerischen Tätigkeit noch als Hochbauzeichner und später als Kunstlehrer. Mit zunehmendem Erfolg konnte er sich aber vollkommen auf die Kunst konzentrieren. «Natürlich auch dank meiner Frau, die als Lehrerin ein geregeltes Einkommen hatte.» Für das grosse Verständnis ist er ihr bis heute dankbar.

Nutzt Preisgeld für eine Publikation

Unterhält man sich mit Bruno Leus, wird schnell klar, dass er dem Klischee des verkopften und abgehobenen Künstlers überhaupt nicht entspricht. Auch wenn er dadurch womöglich Vorteile hätte erlangen können, hat er sich stets dagegen gewehrt, Kompromisse einzugehen. Bei der Verleihung des Kunstpreises Mitte November in Solothurn macht er jedoch eine grosse Ausnahme und hält eine kurze Rede, vor der ihm jetzt schon graust.

Was er mit dem angenehmen Teil der Auszeichnung, nämlich dem stattlichen Preisgeld, anstellt, weiss Leus hingegen genau: «Ich möchte eine dreiteilige Publikation über mein Schaffen herausgeben.» Die einzelnen Seiten dafür liegen bereits fein säuberlich in einem Ordner parat.