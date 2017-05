Noch habe man mit der Post nicht über den drohenden Abbau sprechen können. Die Gemeinde wurde letzten Mittwoch informiert. Vor den Sommerferien will sich Sandoz mit der Post treffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. «Die Umsetzung soll aus heutiger Sicht bis 2020 abgeschlossen sein», sagt Post-Mediensprecher Markus Flückiger zum Fahrplan der Post.

Glenn Steiger, Präsident der Jungen CVP Kanton Solothurn und Bättwiler, sagt: «Die Post brauchts für die Region. Vor allem wenn man sich nicht nur in Richtung Kanton Baselland orientieren will.» Er macht sich vor allem Sorgen um die Zentrumsfunktion der Gemeinde. «Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ohne die Post im Dorfzentrum ist.»

Steiger fordert von den Gemeinden, dass sie sich gemeinsam zur Wehr setzen. Und dass sich auch der Kanton Solothurn einschaltet. «Ich weiss nicht, ob dem Volkswirtschaftsamt klar ist, wie wichtig die Poststelle für das solothurnische Leimental ist.»

Einsatz für Bättwil

Der Kanton habe sich stark für die Poststelle Bättwil eingesetzt, wie Jonas Motschi vom kantonalen Amt für Wirtschaft und Arbeit sagt. Gerade, weil das solothurnische Leimental sonst keine Poststelle mehr habe. Und die nächsten im Kanton Baselland in Ettingen oder Therwil ein gutes Stück weg sind. Es sei klar, dass die Post am Schluss entscheide, so Motschi. Doch: «Ich denke, dass bei der Poststelle Bättwil noch nicht das letzte Wort gesprochen ist.»

Bis auf Bättwil schloss die Post in den letzten zehn Jahren alle ihre Filialen im solothurnischen Leimental. 2007 wurde die Witterswiler Post in eine Agentur umgewandelt, in Hofstetten passierte dasselbe 2011. 2012 schloss die Filiale in Metzerlen und im November 2015 Rodersdorf. Ersetzt wurden sie durch Postagenturen.

In Mariastein wird ein Hausservice angeboten. In den benachbarten Gemeinden im Kanton Baselland hat es noch mehr Poststellen. So ist in der Region Bottmingen als einzige Post gefährdet. Die Poststellen Oberwil, Therwil, Allschwil und Ettingen sind bis mindestens 2020 gesichert, wie die Post mitteilte. Im benachbarten Laufental wirds künftig wohl nur noch die Poststelle in Laufen geben: Zwingen und Grellingen werden ebenfalls überprüft.