Unter www.mehr-ranft.ch gibt es alle Informationen zum Jubiläumsjahr 600 Jahre Bruder Klaus, unter anderem auch über eine Wanderausstellung, die in jedem Kanton haltmacht. Im Museum Bruder Klaus in seinem Heimatort Sachseln OW wird neben anderen die Ausstellung «Niklaus von Flüe – Vermittler zwischen Welten» gezeigt.

Im Theater Palazzo in Liestal wird am 21. Mai das Stück «Nimm mich mir!» aufgeführt, das eine fiktive Ausstellung zu Bruder Klaus zum Thema hat. In der Pfarrei Heilig Geist in Basel kommt am 16. und 17. Juni das szenisch-musikalische Spiel «Ein Mensch brach den Schlaf» zur Aufführung; vom 10. bis 25. Juni wird die Fotoausstellung «Gott in der Natur entdecken» gezeigt www.heiliggeist.ch