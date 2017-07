Wie sieht es mit Verhaltenskursen für das Personal aus?

Seit bald zwei Jahrzehnten laufen im Bistum Basel grosse Bemühungen zur Prävention und Intervention bezüglich Nähe und Dienst im pastoralen Dienst. So hat der Bischof 2004 einen dreitägigen Fortbildungskurs für alle Seelsorgenden durchgeführt. Auch im aktuellen Jahr werden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem halbtägigen Kurs aufgeboten.

Die Überprüfung von Seelsorgenden auf ihr Verhalten im Bereich Nähe und Distanz vor dem Eintritt in den Dienst des Bistums Basel gehört ebenfalls zur Prävention. Es gibt wohl keinen anderen Gesellschaftsbereich, in dem diese Thematik so durchgängig aufgearbeitet wurde.

An welche Stellen können sich Opfer sexuellen Missbrauchs durch Seelsorgende wenden?

Wir haben im Bistum mehrere Ansprechpersonen, bei denen sich Opfer melden können. Ebenso kann man sich an eine Opferhilfestelle oder an die Polizei wenden. Im Jahr 2010 hatte die Schweizerische Bischofskonferenz erstmals dazu aufgerufen, dass sich Opfer melden sollen. Daraufhin gingen in der ganzen Schweiz 115 Meldungen über sexuelle Übergriffe bei den diözesanen Stellen ein. Bei den meisten dieser Fälle geht es um Übergriffe, die sich im vergangenen Jahrhundert ereignet haben.

Ich denke unter anderem an die Heimkinder. Viele der Fälle waren, als sie aufgedeckt wurden, bereits verjährt und die Täter verstorben. In den letzten Jahren ist die Zahl der gemeldeten Vergehen deutlich zurückgegangen. Neue Missbrauchsfälle wurden uns glücklicherweise keine mehr gemeldet.

Aus Scham oder wegen einer starken Verbindung zur Kirche melden sich viele Opfer aber trotz dieser Massnahmen nicht.

Ja, das ist so. Das ist ein Problem. Wir versuchen deshalb, auch auf dem pastoralen Weg die Opfer zu motivieren, sich bei den betreffenden Stellen zu melden. Mehr als immer wieder auffordern können wir nicht.