Der Unfall ereignete sich am späten Abend kurz vor der Ausfahrt Birsfelden in Fahrtrichtung Basel, wie die Polizei Basel-Landschaft am Sonntag mitteilte. Mit 0,89 mg/l Alkohol im Blut - umgerechnet 1,8 Promille - rammte ein 27-jähriger Autofahrer ein vor ihm fahrendes Auto.

Der 28-jährige Lenker und dessen 29-jähriger Beifahrer wurden bei der Kollision verletzt und mussten durch die Sanität in ein Spital gebracht werden. Auch der Unfallverursacher musste hospitalisiert werden.

Der Führerausweis wurde dem Lenker abgenommen. Dieser wird sich vor der Justiz verantworten müssen. Die beiden stark beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.