In den betroffenen Ortschaften ist die Kehrichtbeseitigung Laufental-Schwarzbubenland AG (Kelsag) momentan ein Stammtischthema. Man redet jedoch nicht über die zuletzt kritisierte Submission des Unternehmens oder über die deutlich billiger gewordenen Abfallsäcke. Es kursiert das Gerücht, dass der Kehricht aus 32 Gemeinden im Laufental, Thierstein und Dorneck sowie dem jurassischen Dorf Ederswiler aktuell nicht in der Region, sondern in Genf verbrannt wird.

Eine Nachfrage bei Giuseppe Guanci, dem Geschäftsführer der Kelsag, zeigt, dass dem tatsächlich so ist. «Aufgrund von Revisionsarbeiten der Kehrichtverwertungsanlage Basel wurde die Kelsag von den Industriellen Werken Basel (IWB) angefragt, ob eine temporäre Umleitung des Kehrichts aus dem Kelsag-Gebiet möglich sei», teilt er mit. Die Kehrichtverbrennungsanlage Genf habe sich angeboten, da aufgrund von dortigen Rückfuhren der Transport wirtschaftlich und ökologisch Sinn mache.

Ab September wieder nach Basel

Der Kehricht werde von Ende Juni bis Ende August auf der Strasse nach Genf gebracht. Ein Transport mit der Bahn sei keine Option, «da es sich um eine kurzzeitige, befristete Umleitung handelt». Über die aktuelle Lieferung nach Genf habe man alle relevanten Stellen informiert, so Giuseppe Guanci. Ab September werde der gesamte Müll wieder beim Vertragspartner, der Kehrichtverwertungsanlage Basel, entsorgt.

Die Kelsag, in deren angeschlossenen Ortschaften knapp 50 000 Menschen leben, existiert seit dem Jahr 1976. Zu den sechs Gründergemeinden Laufen, Breitenbach, Grellingen, Liesberg, Kleinlützel und Nunningen kamen in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche weitere hinzu. Alle Dörfer sind Aktionäre der Kelsag.