Wenn man sich in Basel an Polo Hofer erinnert, dann ist das meist mit einem ganz spezifischen Ort verbunden: dem «Atlantis». Der Konzertclub am Klosterberg wurde für den Interlakner Sänger zu einem Heimathafen, den er in seinen verschiedenen Schaffensphasen immer wieder ansteuerte. Und das kam so:

Im Jahr 1972 machte das «Atlantis» schwierige Zeiten durch: Die Beatwelle war Geschichte, der progressive Rock auf dem Vormarsch, Kurt Seiler, der Besitzer, ratlos. Sein Versuch, das «-tis» in eine Discothek umzuwandeln, war misslungen. Was der Jugend gefiel, blieb ihm, dem alten Jazzfan, unklar.

Da bewarb sich eine neue, junge Band aus Interlaken um einen Auftritt. Seilers Programmchef Robert Juen gab ihnen eine Chance. Und landete einen Volltreffer, wie man am 31. August 1972 in der Zeitung «Music Scene» nachlesen konnte: «Man traute an jenem Wochenende seinen Augen kaum: ein voll besetztes Atlantis – fast wie zu seinen besten Zeiten. Und dies mit einer Schweizer Gruppe im Programm.»

Die Berner Band war für 100 Franken angereist, um ihren mit Mundarttexten angereicherten Acidrock im Livemekka vorzustellen. Und sie erspielte sich umgehend einen hervorragenden Ruf.