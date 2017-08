Die Personalsituation sei etwas weniger entspannt als zuletzt, erklärte Raphael Wicky am Freitag. Mit Omar Gaber und Taulant Xhaka fielen in den letzten Tagen gleich zwei Spieler mit Grippe aus. Während Gaber am Freitag wieder mit der Mannschaft trainierte und somit einsatzbereit ist für das Spiel am Sonntag gegen Lugano, ist Xhaka mehr als fraglich. Er verpasste die Einheit am Freitag und dürfte somit nicht zur Verfügung stehen. Ebenfalls nicht mit dabei sein wird Kevin Bua. Im Spiel gegen GC musste er sich auswechseln lassen, weil er sich eine Muskelverhärtung zugezogen hatte. "Bei seiner Verletzungshistorie wollen wir kein Risiko eingehen", erklärte Wicky. Bua drehte am Freitag auch einsam seine Runden und hat seit dem GC-Spiel kein einziges Mal mehr mit der Mannschaft trainiert. Etwas abseits musste auch Dominik Schmid trainieren. Er hat sich eine Bindehautentzündung eingefangen. Diese beeinträchtige ihn zwar nicht, sei aber hoch ansteckend. "Sollte er von den Ärzten aber grünes Licht bekommen, dann wird er am Wochenende mit der U21 spielen. Wenn nicht, muss er pausieren", so Wicky.