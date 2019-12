Warum «Congeli» viel mehr ist als nur ein Bratwurstverein

Congeli erinnert sich gerne an erfolgreiche alte Zeiten. Von 2001 bis 2009 spielt der Stadtverein in der zweithöchsten Liga und rückt dem Platzhirsch FCB auf die Pelle. Das Abenteuer endet in Verstrickungen mit dem damaligen Mäzen Stephan Glaser und dem Rückzug aus dem Profi-Geschäft. «Wir hatten bis 2017 einen hohen Schuldenberg abzustottern. Dies hat leider in dieser Zeit verhindert, dass wir im Aktivbereich Stabilität zurückerlangen konnten», erklärt Bigler. In der Krise besinnt sich der Verein auf seine Rolle als Sprungbrett und auf Werte wie Tradition und Zusammenhalt. Diese machen den «Concordianergeist» aus, wie er schon 1923 im Club-Organ «Der Concordianer» festgehalten wurde.

Auch Roger Federer schnürte als Junior seine Fussballschuhe für Congeli, ehe er sich fürs Tennis entschied. Auch viele Fussballer starteten erst nach ihrem Abgang bei Congeli so richtig durch. «Talente verlassen uns bereits im Juniorenalter und kehren nur selten zurück. Das ist für uns ein Problem, da zum Beispiel Ehemalige fehlen, die sich im Verein engagieren», sagt Bigler. Man hat sich bei Concordia jedoch mit dieser neuen Realität arrangiert, denn aus der Kooperation mit dem FCB, den Old Boys und dem FC Solothurn erwachsen für die Blau-Weissen auch Vorteile. So dürfen die besten Junioren im U-Bereich schweizweit spielen.

Heute kennt man den FC Concordia vor allem als Talentförderer und Partnerclub des FCB. «In der letzten Saison spielten 44 Junioren mit Congeli-Vergangenheit im FCB-Nachwuchs», erzählt Co-Präsident Balz Bigler stolz. Der exzellente Ruf der Jugendabteilung der Blauweissen ist schweizweit bekannt. So rief einst Yann Sommers Vater, der mit der Familie nach Basel zog, bei Concordia – und nicht etwa beim FCB – an, um zu fragen, ob sein talentierter Sohn dort trainieren könne.

Erfolge und ausländische Investoren nach dem 1. Weltkrieg

Damals gehörte Concordia zur Spitze des Schweizer Fussballs und hielt mit den Stadtgrössen wie Nordstern und FCB mit. In einem Punkt überflügelte Congeli diese gar: Am 28. Juni 1920 wurde man zum ersten Fussballclub der Stadt, der einen eigenen Platz besass. Zum Preis von drei Franken pro Quadratmeter erwarb Congeli eine Grünfläche bei der Tramstation Heiligholz in Münchenstein. Den Kaufpreis von 30000 Franken stemmte der Club durch Beiträge der Vereinsmitglieder.

1952 findet Concordia ein neues Zuhause. Im Zuge der WM 1954 sollte zu St. Jakob ein Stadion erbaut werden. Das Basler Stimmvolk lehnte ab. Eine private Genossenschaft, in der FCC-Mitglieder federführend waren, ermöglichte den Bau trotzdem. Bis zum Abriss des alten Joggeli im Jahr 2000 blieb Concordia dort offizieller Platzclub, übernahm deswegen auch einen Teil des lukrativen Stadion-Caterings für den FCB. Eine Aufgabe, die man bis heute ausübt. 13 der Stände im neuen St. Jakob-Park betreibt der FCC. «Viele Vereine denken, wir seien deshalb ein Krösusverein. Die Realität ist aber anders, denn es steckt ein enormer Aufwand dahinter. Klar, das Catering ist wichtig und nimmt uns einen gewissen Existenzdruck. Aber es ist eben auch ein Kreislauf: Das Geld, das wir so verdienen, fliesst in den Nachwuchs, und geht so langfristig wieder an den FCB zurück», erklärt Catering-Leiter Stephan Gloor.

Von Platzkäufen in der Zwischenkriegszeit, Cup-Siegen, Mega-Talenten bis zu Zwangsabstiegen: Hinter dem Biss in die Bratwurst steckt doch so einiges an Geschichte.