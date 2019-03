Wenn heute Abend plötzlich alle Pick-e-Bikes in Basel vor dem Joggeli rumstehen, die Schlange vor dem Hot-Dog-Stand ins Unermessliche steigt und der Biervorrat des Stadions an seine Grenzen stösst, dann ist klar: Die dänische Nationalelf spielt heute Abend in Basel gegen die Schweizer Fussballnati.

Genau 1925 Tickets hat der dänische Fussballverband für die eigenen Fans abgestaubt. Wie viele von ihnen jedoch heute Abend die Basler Strassen unsicher machen werden, ist noch unklar.

Damit Sie auf dem Weg ins Stadion oder beim Feierabendbier mit den Besuchern aus dem Norden kommunizieren können, haben wir für Sie die wichtigsten Wörter und Sätze, die sie auf Dänisch wissen müssen, zusammengestellt:

Den Schlachtruf der Dänen sollten Sie eigentlich schon kennen. Ist zwar englisch, aber trotzdem wichtig: We are red, we are white, we are danish dynamite!