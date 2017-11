Federer, der im Alter von 16 Jahren die Schule verliess, ist der erste Sportler, dem von der Uni Basel die Ehrendoktorwürde verliehen wird. Die Medizinische Fakultät würdigt ihn für seinen Beitrag, den Ruf von Basel und der Schweiz international zu mehren. Ebenso «für seine Vorbildfunktion als Sportler, in der er viele Menschen weltweit zu mehr Bewegung animiert und so einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsförderung leistet, verbunden mit stets fairem und vorbildlichem Auftreten in allen Lebenssituationen», wie die Universität schreibt. Weiter erwähnt wird Federers Engagement für Kinder in Afrika im Rahmen einer Stiftung.