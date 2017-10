Es sind nur zehn zusätzliche Meter – aber dass die «Helena» am Montag die Mittlere Brücke passieren und in Birsfelden geschleust werden durfte, brauchte ein Eisenbahnunglück in Deutschland und eine Ausnahmezulassung des Bundesamts für Verkehr. «Wir haben die Ausnahmebewilligung beantragt, weil es durch den Unterbruch der Rheintalbahn zu Engpässen in der Logistik kam und 135-Meter-Schiffe die Situation entschärfen können», sagt Simon Oberbeck von den Schweizerischen Rheinhäfen.

Dass die erste solche Fahrt just am Tag durchgeführt wurde, an dem die seit Mitte August gesperrte Zugstrecke zwischen Karlsruhe und Basel wieder freigegeben wurde, sei reiner Zufall, sagt Oberbeck. «Wir sehen die Probefahrten auch als Testlauf, da wir davon ausgehen, dass 135-Meter-Schiffe ab 2018 sowieso zugelassen werden.» Die entsprechende Verordnung befinde sich derzeit in Vernehmlassung.

Diese Schiffskategorie hat sich laut Oberbeck auf dem Rheinabschnitt bis Basel durchgesetzt. Auch die Schleuse in Birsfelden sei lang genug. «Die längere der beiden Kammern misst 190 Meter, was im Normalfall für einen Schubverband mit zwei Schiffen reicht. Die neuen 135-Meter-Schiffe werden jeweils mit einer Ausnahmebewilligung einzeln geschleust.» Das werde auch mit der neuen, ab 2018 gültigen Verordnung so gehandhabt.