Die Baloise Session will sich der elektronischen Musik annähern. Zu diesem Zweck standen am Mittwoch zwei britische Acts auf dem Programm, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Clean Bandit wurden 2014 bekannt, präsentieren aber Musik, die 1991 angesagt war.

Trashigen Eurodance. Auweia. Nichts ist abgestandener als schlechte Tanzmusik neu aufgewärmt. Die Briten erinnern live an eine Retortenband: Clowneske Musiker, in groteske Kostüme gezwängte Streicherinnen. Man fragt sich «Belarus Zero Points?» bis man merkt, dass man sich ja gar keinen Fernseh-Contest anschaut, sondern ein «Konzert».