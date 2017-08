Die Stadt zum Klingen bringen, das ist eines der erklärten Ziele von Zeiträume Basel. Vor zwei Jahren wurde das Musikfestival erstmals durchgeführt. Sein Markenzeichen: Die Verbindung von Neuer Musik mit Architektur.

Daran knüpft auch die zweite Ausgabe an. So bespielen 36 Musikerinnen und Musiker der Basel Sinfonietta und vier Gesangsstimmen das Kunstmuseum Basel. Georg Friedrich Haas, Komponist und Co-Initiant des Festivals, hat eine vierstündige Konzertinstallation geschaffen, die Bezug nimmt auf die Epochen der Gemälde an den Wänden.

Noch aufwendiger ist das Projekt «Gitter», das in der Maurerhalle der Gewerbeschule Basel stattfindet und von Festivalpräsident Beat Gysin initiiert worden ist: Mit Architekt Quintus Miller wird ein Raum installiert und eine dreidimensionale Hörsituation geschaffen: Nebst Gysin selber bringen auch Rebecca Saunders, Michael Reudenbach und Nadir Vassena Neukompositionen zur Uraufführung.