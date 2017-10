Der Albtraum hat ein Ende. Seit April ist der türkisch-schweizerische Doppelbürger in einem Gefängnis in Istanbul eingesessen. Der Vorwurf: Er habe verbotene Organisationen unterstützt. Um welche es sich dabei handeln soll, bleibt unklar. Seine Angehörigen haben von den türkischen Behörden nie eine offizielle Begründung erhalten. Doch das ist mittlerweile zweitrangig. Denn der Mann ist endlich wieder auf freiem Fuss. Und nun ist er auch in die Schweiz zurückgekehrt, wie das Schweizer Aussendepartement EDA bestätigt. «Es betreute ihn im Rahmen des konsularischen Schutzes und stand in Kontakt mit den Angehörigen sowie den türkischen Behörden», erklärt EDA-Sprecher George Farago.

Der Fall hat das Aussendepartement monatelang beschäftigt. Der Mann ist einer von drei Kurden aus Basel und der Region, die diesen Frühling in der Türkei verhaftet wurden. Ihre Erdogan-Kritik in den sozialen Medien soll sie in die U-Haft geführt haben. Mittlerweile aber sind alle drei wieder frei und zurück in ihrer neuen Heimat. Die Gründe für die Freilassung erscheinen genauso diffus wie jene für die Verhaftungen. Vieles bleibt unklar.

Vermittlungen wurden erschwert

Als Schweizer Bürger hat der zuletzt Freigelassene Anrecht auf konsularischen Schutz. Eigentlich. Die Vermittlungen des EDA wurden aber erschwert, weil die Türkei schweizerisch-türkische Doppelbürger ausschliesslich als Türken betrachtet. Seit im Sommer 2016 ein Putsch gegen Staatspräsident Recep Erdogan scheiterte, verfolgt die türkische Justiz angebliche Regime-Gegner in der ganzen Welt.

Darunter hat auch eine in Basel wohnhafte Kurdin zu leiden. Die schwangere Frau sitzt seit Anfang Monat in der Türkei fest. Der Grund für das Ausreiseverbot dürfte ihr Ehemann sein. Er hatte sich in den Neunzigerjahren in der kurdischen Bewegung engagiert, will aber seit vielen Jahren nicht mehr politisch aktiv sein. Nur im letzten Jahr, als in der Türkei um das Verfassungsreferendum gestritten worden war, das Erdogan eine neue Machtfülle verschaffte, da hatte er sich auf Facebook mit andern öffentlich gestritten. Resultat: Seiner Frau ist in der Türkei der Pass abgenommen worden. Mehrfach habe die Polizei sie unter Druck gesetzt, gegen ihren Ehemann auszusagen.

Das Aussendepartement unterstützt in Not geratene Schweizer Staatsangehörige im Rahmen seiner Möglichkeiten. Bei Doppelbürgern seien in der Türkei aber diese «Möglichkeiten der Hilfeleistung durch das EDA stark eingeschränkt», gibt Sprecher Farago zu bedenken. Bereits im vergangenen Herbst hat das Aussendepartement seine Reisehinweise für die Türkei deshalb verschärft. So weist es darauf hin, dass während des Notstands Verhaftungen ohne gerichtliche Anordnung vorgenommen, sowie Ein- oder Ausreisesperren verfügt werden können. Das EDA stellt deshalb klar: «Jede Person trägt die Verantwortung bei der Vorbereitung und Durchführung eines Auslandaufenthaltes selber.»