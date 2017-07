Zu dem Raub kam es um 17 Uhr an der Kappellenstrasse/Engelgasse, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Sonntag mitteilte. Die Frau habe einen Besuch machen wollen. Bei der Eingangstür sei sie von einem Unbekannten angesprochen worden.

Sie habe den Mann nicht verstanden und sei davon ausgegangen, dass dieser ebenfalls in die Liegenschaft wollte. In der Folge habe der Mann aber zur Handtasche gegriffen und diese der Frau von der Schulter gerissen. Die Frau sei gestürzt und habe sich dabei verletzt. Der Mann sei in unbekannte Richtung davongerannt. Gegen Abend habe das Opfer Anzeige erstattet.