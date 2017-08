Gokart für die Strasse

Abgesehen vom elektrischen Antrieb ist der eRod so pur und simpel, wie man es heutzutage nur noch sehr selten findet: keine Servounterstützung für Lenkung und Bremsen, kein ABS, keine Traktionskontrolle. Eine reine Fahrmaschine; nur Gänge gibt es keine zu schalten. Mit einem kleinen Kippschalter wählt man lediglich die Fahrtrichtung. Trotz fehlender elektronischer Helfer ist der kleine Flitzer spielerisch leicht zu beherrschen. Die Lenkung möchte zwar bei tiefen Geschwindigkeiten noch beherzt angepackt werden, wird aber bei flotter Fahrt angenehm leicht. Sein unvermittelt anliegendes Drehmoment bringt der Kleine trotz zierlichen 195er-Reifen im 15-Zoll-Format sicher auf die Strasse. Was das Fahren aber wirklich leicht macht, ist die enorm gute, ungefilterte Rückmeldung. Als Fahrer spürt man schlichtweg alles, was an den freistehenden Rädern vor sich geht. Das heisst aber nicht, dass der eRod ein bretthartes, unnachgiebiges Fahrwerk bekommen hätte. Bei tiefen Geschwindigkeiten zeigen sich die Dämpfer und Federn zwar noch etwas stur, doch sobald man in Bewegung ist, spürt man, dass der kleine Roadster durchaus sauber federt und verhältnismässig geschmeidig abrollt. So flitzt man einzigartig flink durch enge Kurvenpassagen – und fühlt sich im eRod ein bisschen wie in einem Mario-Kart-Computerspiel; nicht zuletzt auch, weil andere Autos und vor allem Lastwagen plötzlich riesengross wirken. Damit zeigt der elektrische Roadster, dass auch mit E-Antrieb jede Menge sportlicher Fahrspass möglich ist. Nicht nur, weil das Antriebskonzept eine perfekte Gewichtsverteilung erlaubt und mit viel Drehmoment aufwartet, sondern auch, weil der eRod auch mit seinem Klang für Freude sorgt. Von aussen ist zwar fast nichts zu hören, die Insassen vernehmen aber ein deutliches Sirren von Motor und Getriebe, das die Fahrt passend untermalt. Und das ist gut so, denn schliesslich ist der Klang ein entscheidender Faktor, wenn es um den Spass in einem sportlichen Auto geht.



Spass pro Franken

Die kleinen Reifen, drastisch reduzierte Verkehrs- und Versicherungsabgaben und nur ein paar Rappen für eine volle Ladung, die für rund 130 Kilometer Fahrspass reicht: Die Unterhaltskosten für den Kyburz eRod sind durchaus bescheiden. Zu kaufen gibt es die «Fun»-Version ohne Dach und Scheibe schon ab 27 000 Franken – dann allerdings als Bausatz; mit einem Seminar, das beim Aufbau hilft, sind es 29 500 Franken, komplett montiert kostet der Spass 36 000 Franken.