Tanken mit Hochdruck

Mit einer Länge von 4,92 Metern, geräumigem Kofferraum und guter Beinfreiheit auch auf der Rückbank, taugt die Limousine also durchaus als Reisewagen. Doch dafür spielt natürlich auch die Reichweite eine entscheidende Rolle. Bis zu 650 Kilometer sollen mit einer Tankfüllung möglich sein. Der Tank fass 141 Liter; mittels Hochdruckbetankung mit 700 bar wird er mit fünf Kilo Wasserstoff befüllt. Damit kostet eine Tankfüllung knapp 50 Franken; günstiger als Benzin also.

Das Problem liegt aber derzeit noch im Tankstellennetz. Gerademal zwei Tankstellen für Wasserstoff sind derzeit in der Schweiz im Betrieb: Eine in Dübendorf bei Zürich und eine im aargauischen Hunzenschwil.

Die Herstellung des Treibstoffes ist zwar aufwendig, bietet aber auch viele Vorteile. In der Elektrolyse wird Wasser mit elektrischer Energie in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Dafür wird zwar viel Strom benötigt, doch dafür kann die Energie in Form von Wasserstoff problemlos gespeichert und transportiert werden, was mit Strom an sich nicht möglich ist.

Trotzdem wird es noch Jahre dauern, bis der Wasserstoffantrieb eine Chance haben könnte. Das Tankstellennetz entwickelt sich zwar, doch eben eher langsam. Daher sind auch die Automobilhersteller noch zögerlich; der Clarity Fuel Cell wird derzeit in den USA angeboten, nicht aber in Europa. Bereit dafür wäre er jedoch.