Schön ist er auch als Cross Country, der Volvo V90; oder gar: Erst recht. Denn die rustikale Plastik-Beplankung und die um gut sechs Zentimeter erhöhte Bodenfreiheit stehen dem eleganten Kombi aus Schweden gut zu Gesicht.

Den Namenszusatz «Cross Country» vergibt Volvo traditionsgemäss an jene Modelle, die zwar keine SUV’s sein wollen, aber dennoch nicht nur auf der Strasse zum Einsatz kommen werden. Mit ein paar Anpassungen wird ein Kombi fit gemacht, um auch leichtes Gelände, wie zum Beispiel raue Waldwege, problemlos zu meistern. So siedelt sich der V90 Cross Country gekonnt zwischen Luxus-Kombi und SUV an. Er wirkt deutlich präsenter und stämmiger als sein Kombi-Bruder, aber längst nicht so wuchtig wie der grosse XC90. Und was die Optik schon andeutet, bestätigt sich schliesslich auch beim Fahrgefühl.

Höherer Komfort

Die Bodenfreiheit wuchs beim Cross Country auf 21 Zentimeter, was im leichten Gelände durchaus hilfreich ist.

Viel wichtiger ist aber, dass die Höherlegung auch auf der Strasse deutlich zu spüren ist. Das Fahrwerk verfügt nämlich im Vergleich zum normalen V90 nicht nur über mehr Federweg, es wurde auch nochmals komfortabler abgestimmt. So gleitet der grosse Kombi noch souveräner und entspannter. Für kurvige Strecken lässt sich die optionale Luftfederung (2200 Franken) in den Sportmodus stellen, sodass der Schwede nicht mit übermässigen Wankbewegungen auffällt. In Sachen Fahrkomfort bringt die Offroad-Version damit klare Vorteile mit sich. Nachteile sind indes keine in Kauf zu nehmen; dass man konzeptbedingt ein Stück an Fahrdynamik in Kurven einbüsst, ist beim grossen Schwedenkombi völlig irrelevant.