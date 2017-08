Das Fahrerauto

Doch der Civic will sich nicht primär durch sein Design oder sein Platzangebot hervortun. In erster Linie will er ein Fahrerauto sein und die Liga der Kompakten mit seinem knackigen Fahrgefühl aufwerten.

Passend dazu ist der Testwagen mit dem komplett neuen 1,5-Liter-Turbobenziner mit 182 PS und manuellem 6-Gang-Schaltgetriebe ausgestattet. Eine Kombination, die perfekt zum fahraktiven Japaner passt.

Der Vierzylinder erfreut, trotz verhältnismässig kleinem Hubraum, mit gutem Durchzugsvermögen (240 Nm ab 1900 U/min) und ruhigem Lauf. Er lässt sich damit im Alltag ziemlich souverän und gelassen bewegen. Den Werksverbrauch von 5,8 l/100 km kann der Japaner im Test zwar nicht ganz bestätigen, mit einem Testschnitt von 6,3 l/100 km gibt sich der Civic vernünftig. Soweit mimt der futuristisch designte Japaner also den gut bürgerlichen Vernunftsentscheid – wie es sein Name schon sagt: Civic leitet sich vom lateinischen «Civis» für Bürger ab.

So überrascht es schon fast, wie viel Fahrspass der Kompakte auch bieten kann, zumal es sich beim getesteten Civic noch nicht um den betont sportlichen «Type R» handelt.

Viel zum sportlichen Fahrgefühl trägt, nebst dem willig hochdrehenden Motor, auch das Schaltgetriebe mit kurzen, präzisen Wegen und klar definierten Schaltgassen bei. Hinzu kommt das gut abgestimmte Fahrwerk, dessen Dämpfer sich per Knopfdruck in zwei Stufen abstimmen lassen. Auch in der sportlichen Einstellung wirkt das Fahrwerk nicht unerbittlich hart, sorgt aber für eine Prise mehr Präzision. Zusammen mit der direkt abgestimmten Lenkung meistert der neue Civic kurvige Strecken sehr sicher und agil. Das steigert einerseits die Vorfreude auf das sportliche Topmodell mit 310 PS, macht aber auch klar, dass bereits der «normale» Civic mehr als genug Kurventalent für den Strassenalltag besitzt.