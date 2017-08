Wenn es um reine Verkaufszahlen geht, ist die S-Klasse bei Mercedes eigentlich nur ein

Nischenmodell. Für hohe Stückzahlen sorgen vor allem die kompakteren Modelle und die SUVs. Dennoch schenkt man der Luxuslimousine bei der Marke mit Stern höchste Aufmerksamkeit. Denn kein anderes Modell trifft den Kerngedanken der Marke so perfekt wie die S-Klasse. Luxus, Komfort und Sicherheit. Die drei Eckpfeiler verkörpert das Topmodell aus Stuttgart seit je. Ein perfektes Aushängeschild also, das schon immer zeigen wollte, was bei Mercedes technisch möglich ist. Damit das auch weiter so bleibt, wurde der grosse Stern nun gründlich aufpoliert; nachdem die aktuelle Generation 2013 eingeführt wurde, gibt es nun ein

umfangreiches Technik-Update.

Äusserlich fiel die Überarbeitung allerdings dezent aus. Ein neuer Kühlergrill und neue

Tagfahrleuchten an der Front sind die markantesten Änderungen. Augenfälliger wird die

Auffrischung im Innenraum, wo das neue Lenkrad mit neuer Bedienlogik ins Auge fällt.

Berührungsempfindliche Schaltflächen statt Tasten auf dem Lenker sollen den Weg in die

Zukunft weisen. Ausserdem ist nun, erstmals bei einem Mercedes, die Steuerung für den

Tempomaten ebenfalls ins Lenkrad integriert, der zusätzliche Lenkstockhebel entfällt damit.

Ein kleines Detail, das aber auf eine der wesentlichen Änderungen in der verjüngten S-Klasse

hindeutet: Die Fahrassistenzsysteme haben nämlich nochmals eine ganze Menge dazugelernt. So kann er neu die Geschwindigkeit nicht mehr nur aufgrund der Radarsensoren im Verhältnis zum Vordermann anpassen: Tempolimits werden mittels Schildererkennung und Kartenmaterial automatisch übernommen. Aus der Navi-Karte weiss die S-Klasse neu auch, wie anstehende Kurven, Kreuzungen oder Kreisel aussehen – und kann die Geschwindigkeit entsprechend anpassen. Hinzu kommt ein weiter verbesserter Spurführungsassistent, der auf geeigneten Strecken die Lenkung praktisch komplett übernehmen kann; das funktioniert allerdings nur, solange der Fahrer seine Hände am Lenkrad behält. Dann sind aber sogar Spurwechsel automatisiert möglich. Abgerundet wird das Paket durch eine ganze Armada an Sicherheitssystemen, die die S-Klasse im Notfall automatisch sicher zum Stehen bringen können. Zum Beispiel, wenn der Fahrer zu lange nicht die Lenkung übernimmt, wenn Fussgänger die Strecke queren, ein Unfall mit Querverkehr droht oder man auf ein stehendes Stauende zufährt. Bei Geschwindigkeiten bis zu 130 km/h kann die S-Klasse einen Stau erkennen und mittels einer Notbremsung die Geschwindigkeit um bis zu 100 km/h verringern – und damit einen Aufprall vermeiden, zumindest aber stark abschwächen.