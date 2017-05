Gewachsener Knirps

Wichtigste Änderung für den neuen Ibiza: Er ist dank der neuen Plattform gewachsen. Zwar wurde er in der Länge um einen Millimeter gekürzt und um einen Millimeter flacher, doch wuchs er deutlich in die Breite: Plus 87 mm. Zudem Wuchs der Radstand um fast 10 Zentimeter. Das sorgt für deutlich mehr Platz im Innenraum. Vor allem der Zuwachs in der Breite macht sich sofort bemerkbar. Das Raumgefühl ist deutlich grosszügiger, wodurch das Auto erwachsener wirkt. Man wähnt sich schon fast im grossen Bruder, dem Leon. Auch, weil die Sitze, die Tacho-Einheit und das Lenkrad aus eben diesem übernommen wurden. Das Interieur an sich fällt vor allem mit einer Neuen Navi-Einheit auf. Anstelle von konventionellen Tasten gibt es berührungsempfindliche Flächen links und rechts des Touchscreens. Zudem gibt es neu gestaltete Ziereinlagen und zahlreiche Ablagefächer. Damit die Kosten im Rahmen bleiben, musste man natürlich, gerade im Vergleich zum Leon, an gewissen Stellen sparen. Das Cockpit ist daher grösstenteils in Hartplastik gefertigt. Halb so wild, die meisten Teile berührt man im Alltag sowieso nie; Türtafeln und Lenkrad sind in Leder gekleidet und wirken hochwertig. Insgesamt hinterlässt der Ibiza im Interieur einen guten Eindruck; wer wirkt wertig verarbeitet und durchwegs solide. Auch das Platzangebot auf den Rücksitzen ist, für einen Kompakten von nur gerade 4,06 Metern Länge, absolut in Ordnung. Der Kofferraum fasst 355 Liter, ein Zuwachs von 60 Litern. Schade nur, dass beim Umklappen der Rückbank eine kleine Schwelle entsteht und der Laderaum damit nicht ganz eben ist.

Erwachsener Fahrspass

Auf der Strasse macht der junge Spanier mit seinem durch scharfe Kanten geprägten Design, einen sehr erwachsenen Eindruck. Die neue Plattform wurde, im Vergleich zum Vorgänger, um 35% Verwindungssteifer. Das macht sich vor allem auf schlechten Strassenabschnitten bemerkbar, wo auch bei groben Schlaglöchern nichts knarzt und knackt im Innenraum. Das Fahrwerk präsentiert sich sehr ausgewogen, steckt auch gröbere Unebenheiten und zittern oder rumpeln weg und vermittelt einen agilen Eindruck. Vor allem in der «FR»-Version, die um 15 Millimeter tiefergelegt wurde, bietet der Ibiza den typischen Fahrspass, den man vom Kompakten, der seinen Namen von der spanischen Party-Insel hat, erwartet: Handlich, zielgenau und flink.

Für die erste Testfahrt stand der Ibiza in zwei Motorisierungen bereit, die in der Schweiz zu den beliebtesten zählen dürften. Schon zur Markteinführung im Juni ist der turbogeladene 1-Liter-Motor mit drei Zylindern erhältlich. Er leistet 115 PS, was für den rund 1100 kg leichten Ibiza ausreichend ist. Er gefällt mit spritziger Leistungsentfaltung und sportlichem aber unaufdringlichem Klang. Er soll 4,7 l/100 km verbrauchen und ist mit 6-Gang-Handschaltung oder 7-Gang-DSG erhältlich. Die selben Optionen bietet auch der vorläufige Top-Motor, der allerdings erst ab Sommer erhältlich sein wird: Der neue 1,5-Liter-Vierzylinder mit aktiver Zylinderabschaltung und 150 PS.

Die Preise für den neuen Ibiza starten bei 15 750 Franken (75 PS).