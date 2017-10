Kia steht für Vernunft, Qualität und Sicherheit. Ein Image, dass sich die koreanische Marke in

den letzten Jahren beharrlich und konsequent aufgebaut hat. Sieben Jahre Garantie, gutes PreisLeistungs-Verhältnis und zahlreiche Auszeichnungen bei Pannenstatistiken und

Qualitätsumfragen. Einen Kia kauft man mit dem Kopf, aber eben nicht mit dem Herz. Nun, da

sich dieses Image gefestigt hat, ist es Zeit für den nächsten Schritt.



Emotionaler Bote

Damit Kia nicht zu normal und langweilig wird, braucht die Marke ein emotionales

Aushängeschild, ein Auto, das Begehrlichkeiten weckt. Diese Rolle kommt ab sofort dem

Stinger, englisch für Stachel, zu.

Mit der Fliessheck-Limousine zeigt die südkoreanische Marke, dass sie auch anders kann – und

dass nicht immer nur die Vernunft an erster Stelle stehen muss. Mit seiner langen Haube und der

gestreckten Silhouette will die Fliessheck-Limousine die lange Tradi-tion der klassischen GT

aufleben lassen. GT steht für «Grand Tourismo», ein komfortabler, gut motorisierter

Sportwagen, mit dem man lange Strecken stilvoll und schnell zurücklegen kann. Ein Auto, dass

man einfach nur fahren will.

Das weckt hohe Erwartungen an den Neuen, die er bei einer ersten Testfahrt auf Mallorca

erfüllen will. Auf der Baleareninsel schlängeln sich viele kleine, enge und verwinkelte

Strässchen, die Hauptstrassen sind mit zahlreichen Kreisverkehren gespickt und der

Strassenbelag ist oftmals alles andere als perfekt. Eine Herausforderung für eine 4,83 Meter

lange und fast zwei Tonnen schwere Sportlimousine.

Doch der Stinger gibt sich unbeeindruckt, und das ist zunächst einmal seine grosse Stärke. Der Wagen wirkt im komfortabelsten der fünf wählbaren Fahrmodi sehr souverän und ausgeglichen. Trotz grosser 19-Zoll-Räder sprechen die anpassbaren Fahrwerkdämpfer feinfühlig und gleichmässig an und bügeln Unebenheiten brav aus.

Noch wichtiger aber: Im Innenraum bleibt es angenehm still. Nicht nur, weil die

Geräuschisolation nach aussen gut funktioniert, sondern auch, weil im Innern keine Unruhe

aufkommt. Kein Knarzen, Scheppern oder Ächzen. Ein Indiz dafür, dass es Kia mit dem selbst

auferlegten Qualitätsanspruch weiterhin sehr ernst meint. Das Cockpit wirkt mit den runden Lüftungsdüsen, den Ziereinlagen aus gebürstetem Aluminium und grossflächig vernähtem Leder nicht nur optisch sehr hübsch, aufgeräumt und hochwertig, es fühlt sich auch so an. Es scheint also, als habe man sich hier nicht nur beim Design an den

etablierten deutschen Hochpreismarken orientiert, sondern auch, was die Verarbeitung anbelangt.

Hier passt alles, der Stinger braucht den Vergleich mit den deutschen Konkurrenten, auf die Kia mit dem Neuling zielt, keinesfalls zu scheuen. Nur die Grafik von Infotainment und

Instrumenten wirkt auf den ersten Blick etwas weniger modern, nicht nur, weil Kia weiterhin

klassische Analog-Instrumente in Verbindung mit einem grossen Display verbaut.

Ein Makel, der schliesslich keiner ist: Sowohl Instrumente als auch Navigation

und das farbige Head-up-Display sind klar und gut ablesbar, die Bedienung gibt keinerlei

Rätsel auf. Positiv konnte sich auf der ersten Testfahrt auch der Spurhalteassistent im Stinger

bemerkbar machen; eine Disziplin, die Kia sehr gut beherrscht. Auf den langen Geraden der

Hauptstrassen hält auch der Stinger konstant und gleichmässig die Spur, ohne übermässig zu

schwanken. Auch hier kann sich der Kia mit der deutschen Konkurrenz problemlos messen.