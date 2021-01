Wo ist Jack Ma? Der mächtigste Unternehmer Chinas ist verschwunden

Mehr als ungewöhnlich ist es schon: Der Multimilliardär Jack Ma ist auf keiner der angekündigten Pflichtveranstaltungen zu sehen – weder bei der Jahreskonferenz der Handelskammer von Zhejiang, noch beim Finale seiner höchstpersönlich ins Leben gerufenen Talentshow «Africa’s Business Heroes». Dabei hatte der 56-Jährige noch auf Twitter hinausposaunt, wie stark er sich auf den Dreh freuen würde. Apropos Twitter: Mas letzter Post liegt dort bereits knapp drei Monate zurück.

Seit letztem Oktober ist der Gründer des Alibaba-Imperiums nicht mehr öffentlich aufgetreten. Dabei liebt der exzentrische Entertainer durchaus seine pompöse Selbstinszenierung, die von Karaoke-Konzerten bis hin zu «Michael Jackson»-artigen Tanzeinlagen reicht. Viele Medien spekulieren seither mehr oder weniger offen über den Verbleib Jack Mas. Das spektakulärste Narrativ lautet, er sei von der kommunistischen Staatsführung «aus dem Verkehr» gezogen worden.

Fakt ist: Jack Ma, der mit seinem e-commerce-Konglomerat Alibaba und dem Mikrobezahldienst Alipay die chinesische Gesellschaft nachhaltig verändert hat, befindet sich derzeit unter strenger Beobachtung der Regierung. Dabei stand er noch vor wenigen Monaten vor dem Coup seiner Karriere: Der in Hongkong und Shanghai geplante Aktiengang seines Fintech-Unternehmens Ant Group sollte mit 34 Milliarden US-Dollar der grösste in der Geschichte werden. Im letzten Moment jedoch haben die Behörden die Börsennotierung auf unbestimmte Zeit verschoben.

Die Regierung in Peking ermittelt gegen Alibaba

Der Auslöser liegt höchstwahrscheinlich in einer überaus beachtenswerten Brandrede Jack Mas begründet, die dieser Ende Oktober während einer Wirtschaftsmesse in Shanghai hielt: Dabei sprach der Chinese von der «Pfandleihmentalität» der traditionellen Grossbanken des Landes und griff die Finanzaufsichtsbehörden ganz direkt an.