Wir warten auf die Apokalypse: Wie unser Australien-Korrespondent die Feuerhölle miterlebt und sich auf die Flucht vorbereitet

Während ich diese Zeilen schreibe, toben hinter dem Horizont zwei Buschfeuer. 22 Kilometer entfernt ist das Feuer, das Inferno, das seit zwei Wochen die Bildschirme der Welt dominiert. Das andere ist nur zehn Kilometer von uns entfernt. Zehn Kilometer sind gar nichts. Bei Windgeschwindigkeiten von 80 Stundenkilometern und Flammen so hoch wie Häuser kann sich eine Feuersbrunst in Minutenschnelle in jede mögliche Richtung hin ausdehnen. Im Moment drängt das Feuer nach Norden. Gut für uns. Schrecklich für die Menschen, die in seinem Weg leben und alles verlieren, im schlimmsten Fall auch ihr Leben.

Während unserer Weihnachtsfeier fühlte ich mich für einen Moment an den Film «Der Untergang» erinnert, der die letzten Tage in Hitlers Bunker zeigt. Innen Party, draussen Armageddon.

Davor habe ich Angst. Der Gedanke, dass meine Familie zu Schaden kommen könnte, ist unerträglich. Alles zu verlieren, was wir uns ein Leben lang aufgebaut haben – ein reiner Albtraum. Und dann ist da die Furcht, selbst zur «Story» zu werden. Nach 30 Jahren als Beobachter und als Journalist, der zusieht und rapportiert, der analysiert und kommentiert – sich selbst aber nicht einbringt. Und jetzt das. Plötzlich bin ich mittendrin, nicht nur als Beobachter, auch als Mitspieler. Existenzielle Emotionen gehen einem durch den Kopf. Wenn ich schreibe, muss ich die wegstecken.

Zwischen meiner Arbeit am Mikrofon und am Computer habe ich in unseren Feuer­bunker getragen, was uns am kostbarsten ist: Bilder, Foto­alben, den Ordner, in dem mein Vater in der Schweiz seine Lebensgeschichte aufgeschrieben hatte, bevor er starb. Auch den Tag im Zweiten Weltkrieg hatte er beschrieben, als er aus dem Estrichfenster seines Elternheims in Muttenz zusah, wie im Elsass die Flammen von Brandbomben den Himmel in apokalyptisches Rot tauchten.

An diese Passage erinnere ich mich heute.

Ein Blick aus dem Fenster weckt Gedanken an eine Apokalypse. Unsere Aussicht – normalerweise kilometerweit in die Ferne – endet nach 30 Metern an einer rotbraunen Luftwand aus Staub, Schmutz und Asche. An Weihnachten war nicht nur der Himmel blutrot, sondern auch die Luft. Während unserer Feier – komplett mit Plastikweihnachtsbaum – fühlte ich mich für einen Moment an den Film «Der Untergang» erinnert, der die letzten Tage in Hitlers Bunker zeigt. Innen Party, draussen Armageddon.

Selbstverständlich haben wir alles getan, was die Behörden vorschreiben. Die Schutzdistanz zwischen Haus und Wald stimmt auf den Meter genau. Die Baumaterialien sind feuerfest. Und unser «Feuerplan» schreibt Schritt für Schritt vor, was wir bei Gefahr tun müssen: Generator starten (die Stromversorgung kippt als erstes), Sprinkleranlage ums Haus aktivieren, Gasflaschen entfernen, den Hund einfangen. Flucht. Die frühzeitige Evakuierung ist oberstes Gebot. Wir sitzen auf gepackten Koffern. Als absolut letzte Option, falls die Flucht nicht mehr möglich ist, haben wir den Feuerbunker: ein Schiffscontainer, eingegraben in einen Hügel. 20 Minuten dauere ein Feuersturm, sagen die Feuerwehrleute. So lange könne man da drin überleben. Sagen sie. Und hoffe ich.