Die Nacht ist glasklar, eine dieser warmen Sommernächte, in denen man sich bis in die frühen Morgenstunden amüsiert. Auf den Boulevards und den Terrassen brodelt die Stimmung. Laute Musik erklingt aus Cafés und Autos. All die Ausgelassenheit endet wie unter einem Hammerschlag, im Morgengrauen melden die Radiosender: «Lady Diana ist bei einem Autounfall in Paris diese Nacht tödlich verunglückt.» Niemand kann es glauben. Kaum steigt die Sonne am strahlend blauen Himmel auf, klingelt das Telefon: «Die Paparazzi haben sie in den Tod getrieben», meinen die einen, «Mon Dieu», seufzen andere, die sich mit der «Königin der Herzen» verbunden fühlen.

Ausgelassen wie nie hat auch Diana den Sommer im Mittelmeer auf der Yacht des Millionärs Dodi Al-Fayed vor Sardinien verbracht. «Dianas neue Romanze», haben die Magazine getitelt. Dass Diana jedoch im Sommer 1997 mit dem Feuer gespielt hat, würde die Welt erst nach ihrem Tod erfahren. Im Grunde hat sie leidenschaftlich einen anderen Mann geliebt, dessen Eifersucht sie mit dem Playboy Dodi zu schüren gedachte: Locker wie nie im türkis-blauen Badeanzug auf dem Sprungbrett der Yacht hat sie die Paparazzi gelockt. Sie aber haben sie bis nach Paris verfolgt.

Seit der Landung in Paris hatten die beiden die Fotografen an den Fersen. Dianas Spiel wurde ihr zum Verhängnis: Bis vier Uhr morgens hätten die Ärzte Dianas Herz zu retten versucht, erzählt noch einige Tage später entsetzt ein hoher Beamter des Präsidentenpalastes, den man an Dianas Sterbebett gerufen hat, weil Präsident Jacques Chirac unauffindbar gewesen war. Es ist überhaupt eine Nacht der grossen Abwesenden: Wäre der Direktor des Hotels Ritz Frank Klein anwesend gewesen, hätte man vielleicht nie den Sicherheits-Chef Henri Paul aus der Pause zurückgeholt. Er soll Diana und Dodi nach dem Diner in die Villa des noblen West-Paris chauffieren. Mit rund zwei Promille Alkohol im Blut wurde der Sprung jedoch zur Todesfahrt kurz nach Mitternacht unter dem Pont d’Alma – eine breite Tunnelstrasse, in der alle gerne aufdrehen.

Das Leben der Lady Diana in Bildern: