Die Meinungsforscher sind sich einig: Marine Le Pen wird am Sonntag nur etwa 40 Prozent der Stimmen erhalten und damit klar gegen den Parteilosen Emmanuel Macron verlieren. Bloss, mit den Umfragen ist es so eine Sache. «Die einen werden sagen, sie wählen Le Pen, und legen dann für Macron ein, die anderen machen es umgekehrt», erklärt vor dem Zeitungsladen in Villers-Cotterêts ein Passant und kreuzt, um das Gesagte zu illustrieren, seine beiden Zeigefinger in Gegenrichtung.

Und wen wählt er selbst? Der grauhaarige Bürger lacht nur. Weniger direkt gefragt: Was hält er vom lokalen Bürgermeister, Mitglied des Front National (FN)? Schulterzucken, dafür zischt seine Frau: «Besser als sein linker Vorgänger ist er allemal!» So antworten manche der 11 000 Einwohner von Villers-Cotterêts, 70 Kilometer nordöstlich von Paris. Niemand würde zugeben, FN zu wählen, aber niemand hat etwas an den Rechtspopulisten auszusetzen. Im Spielzeugladen beklagt eine junge Verkäuferin, dass es unter dem neuen Bürgermeister «immer mehr Flüchtlinge» im Ort habe.