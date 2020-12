Wer es dem abgewählten Präsidenten Trump so richtig zeigen will, kann jetzt eines seiner Casinos in die Luft sprengen

Rache ist süss. Aber vielleicht sind selbst rabiate Gegner von Donald Trump nicht bereit, tief in die Tasche zu greifen, um den abgewählten Präsidenten – symbolisch – ein voraussichtlich letztes Mal in die Pfanne zu hauen. Am Donnerstag jedenfalls betrug das Höchstgebot für den Ehrentitel eines Sprengmeisters bei der anstehenden Zerstörung des Casinos Trump Plaza in Atlantic City (New Jersey) nur 7250 Dollar. (Ernstgemeinte Gebote nimmt das Unternehmen des Auktionators Joseph Bodnar allerdings erst am 19. Januar entgegen.)

Stadtpräsident Marty Small zeigte sich aber am Donnerstag an einer Pressekonferenz zuversichtlich und sagte, Atlantic City werde mit der aufsehenerregenden Aktion bis zu 1 Million Dollar einnehmen. Er sei in den vergangenen Stunden von Telefonanrufen geradezu «bombardiert» worden. Der Erlös aus der ungewöhnlichen Aktion soll nicht der Stadtkasse zugutekommen, obwohl Atlantic City seit Jahren mit Finanzproblemen kämpft. Vielmehr würde von dem Geld der lokale «Boys & Girls Club» profitieren, eine gemeinnützige Kinderbetreuungsorganisation.

Trump sorgte einst selbst für den Niedergang des Casinos

Das «Plaza» am einst legendären Boardwalk von Atlantic City – in den Achtzigerjahren der einzige Ort an der Ostküste, an dem Glücksspiel legal war – war von heutigen Präsidenten im Jahr 1984 eröffnet worden. Kurze Zeit über sah es danach aus, als ob Trump in dem Ferienort am Atlantik auf eine veritable Goldgrube gestossen war.