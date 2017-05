Begleitet von Marschmusik schritten Donald und Melania Trump am Montag am Flughafen von Tel Aviv auf ihr Begrüssungskomittee zu und da passiert er, der Moment, über den gerade die halbe Welt spricht: US-Präsident Donald Trump scheint Anstalten zu machen, in diesem feierlichen Moment mit seiner Frau Händchen halten zu wollen.

Vielleicht will er sie aber auch einfach nur berühren. Melania Trump jedenfalls schlägt den Annäherungsversuch ihres Mannes postwendend in den Wind. Auf dem Video, das nur aufgrund dieser Sekunde um die Welt ging, sieht das aus, als würde sie seine Hand recht grob abwehren.

Falscher Moment, falscher Mann oder einfach nur eine falsch Interpretation? Entscheiden Sie selbst. (smo)