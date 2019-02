Besucher empfängt Uriella keine – ihre Gesundheit erlaube das nicht, hatte ihr Ehemann Icordo, bürgerlich Eberhard Eicke, Bürgermeister Helmut Kaiser ausgerichtet. Sie habe sich sehr über die Geburtstagsgrüße gefreut und darüber, dass er an sie denke, sagte Kaiser nach einem Telefonat mit Icordo.

Seit vielen Jahren ist Uriella, die in Oberibach wohnt, nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden, bestätigt der Bürgermeister. Seit er das Amt vor zehn Jahren antrat, sei er der Leiterin von Fiat Lux nie begegnet. Wenn man abends an dem Haus vorbei fahre, könne man aber immer wieder den Lichtschein aus einem zum Garten hin liegenden Zimmer, in dem Uriella wohl lebe, wahrnehmen. Auch Frauen gehen regelmäßig in dem Haus ein und aus, sagt er.