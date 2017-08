Spencer, Sohn einer Erbin einer Baumwollplantage in den amerikanischen Südstaaten, studierte europäische Geistesgeschichte an der angesehenen Duke University in North Carolina. Dort traf er einen jungen Politik-Studenten namens Stephen Miller, der als konservative Jude aus Kalifornien an der Universität für die Studentenzeitung schrieb. Spencer sollte später sagen, er sei eng mit Miller befreundet gewesen, was Miller bestreitet.

Der Redenschreiber

«Alt Right»-Mann Spencer hat Verständnis dafür, dass Miller mit Leuten wie ihm nicht mehr öffentlich in Verbindung gebracht werden will. Denn sein Kumpel Stephen Miller ist inzwischen ein hochrangiger Berater und Redenschreiber von Donald Trump im Weissen Haus. Der erst 31-jährige Miller ist Autor von Trumps Amtsantrittsrede nach der Vereidigung im Januar, in der vom «Massaker an Amerika» durch den freien Welthandel die Rede war. Zusammen mit einem anderen wichtigen Trump-Vertrauten entwarf Miller kurz nach dem Amtsantritt der neuen Regierung den berüchtigten Muslim-Bann.